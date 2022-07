Natalia París le cantó la tabla a seguidor que le preguntó cuánto cobraba por salir con ella

Natalia París se volvió tendencia en las redes sociales después de que puso en su lugar a un seguidor que le preguntó cuánto cobraba por una cita con ella. La modelo paisa dio una contundente respuesta a este interrogante.

"¿Todavía cobras por salir contigo?", fue la pregunta de este usuario, para lo cual Natalia París respondió: "Yo nunca he cobrado por salir conmigo, jamás. Gracias a Dios descubrí que alimentando mis talentos, estudiando, preparándome, cuidando mi cuerpo, mejorándome todos los días como persona, puedo cobrar lo que sea como artista y no tengo que hacer eso".

Además, la DJ aprovechó la oportunidad para darle un consejo a dicho usuario. "Ese pensamiento que tú tienes es un pensamiento de escasez y mientras no te quites esos pensamientos de que para que una mujer consiga cosas tiene que ir a acostarse con un señor, nunca vas a ser rico ni millonario, porque tienes un pensamiento de que así se consiguen las cosas", comentó Natalia París.

Y agregó que "como así se consiguen las cosas según tu sistema de creencias, no sales a estudiar, no te preparas, no te mejoras, no das lo mejor de ti. Tan sencillo como que cambies ese pensamiento tan destructivo para ti y así vas a lograr que cambie a una realidad más agradable para ti".