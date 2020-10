Natalia París no se salvó del pesado tráfico capitalino: chocó con un bus en Bogotá

Este miércoles, la modelo Natalia París sufrió un fuerte choque con una buseta en Bogotá, del cual salió ilesa, pero le dejó serios daños a su vehículo.

En sus historias de Instagram, la paisa compartió lo sucedido.

“Así va mi día hoy, quería contarles cómo pasó esto del choque: iba yo por mi vía cuando de repente sentí un golpe de la nada. Este bus se salió de su vía”, manifestó.

La modelo expresó que mucha gente que vio lo ocurrido, la rodeó, por lo que agradeció la solidaridad de estas personas.

“Yo me bajé muy tranquila a hablar con el señor (conductor del bus), él me decía que no era su culpa y gracias al cielo ahí había mucha gente que presenció el choque y pues tomaban fotos, yo hice video, tomé fotos, la gente muy linda se hizo a mi favor y me ayudaron a llamar el tránsito, me ayudaron a llamar a la policía”, agregó París.

Sin embargo, la modelo aseguró que luego de media hora no llegó ninguna autoridad y se fue del lugar.

“Lo que les quiero decir es que la actitud que uno tome frente a la vida es muy importante para tu paz, para tu felicidad. Siempre tienes dos opciones y es mirar las cosas por el lado positivo o por el lado negativo”, reflexionó.

Natalia, quien se ha caracterizado por ser una persona muy espiritual, quiso dejar un mensaje positivo a sus seguidores: “lo que yo decido es conectarme con lo bonito que me pasó, ese amor que sentí de tanta gente defendiéndome. Aquí estoy en mi casa tranquila, dándole gracias a Dios y a la vida porque tengo trabajo y puedo pagar ese choque”, subrayó.