Natalia París sorprende a sus seguidores al revelar experiencia paranormal

Natalia París decidió compartir con sus seguidores algunas cosas sobre su vida, permitiendo que le enviaran preguntas en Instragam.

La modelo habló, entre otros temas, sobre sus creencias acerca de la reencarnación, extraterrestres y hasta reveló una experiencia paranormal.

“¿Te has desdoblado?”, le preguntaron a la antioqueña, quien contestó: “muchas veces, pero no me gusta, no me gusta la sensación, me causa terror y lucho para volver de inmediato. No me gusta la idea de estar en un astral bajo, nada bueno hay allí”.

Según la creencia popular, la proyección astral consiste en una experiencia extracorporal, en la cual las personas tienen la sensación de flotar por fuera de su cuerpo. Sin embargo, estudios realizados por expertos han señalado que esta sensación corresponde a una causa fisiológica.

Entre otras preguntas que contestó Natalia París habló sobre sus colores favoritos, qué carrera estudio y si tendría un novio menor que ella.

- ¿Qué crees que pasa después de la muerte?

Natalia París: Yo personalmente pienso que existe la reencarnación, que siempre tenemos la opción de volver a la tierra o de seguir avanzando en planos superiores.

- ¿Qué es la felicidad para ti?

NP: Creo que la felicidad es sentirte a gusto con quien eres tal cual y justo en el lugar que estás.

- ¿Te gusta el fútbol?

NP: Me gustan los futbolistas.

- ¿Estudiaste alguna carrera profesional?

NP: Claro. Cuando salí del colegio, primero me fui a estudiar inglés unos meses a Boston, luego hice mi carrera de publicidad y luego me especialicé en mercadeo.

- ¿Cuál es tu color favorito?

NP: Me gusta mucho el color violeta por el poder que tiene de transmutar lo negativo a lo positivo. Me encanta el verde porque es un color muy sanador. Esos dos son mis favoritos.

- ¿Crees en los extraterrestres y por qué?

NP: Imagínate este sistema solar lo ilimitado que es y no es el único. Existen millones y millones de otros sistemas, ¡cómo no va a haber más vida!

- ¿Cómo haces para que los comentarios negativos no te influyan?

NP: Cuando alguien te juzga, para bien o para mal, tú simplemente estás siendo su espejo, él está juzgándote según lo que tiene adentro, si comprendes eso nada te molesta.

- ¿Tendrías una relación con alguien menor que tú?

NP: Pues si te dijera que todos mis novios han tenido 10 años menos, 16 años menos, ¿qué pensarías?

- ¿Comida favorita que nunca dejarías, así estés haciendo dieta?

NP: Las frutas. Ahora hay muchas dietas que suprimen las frutas, tan buenas y llenas de vida que son.

Incluso una seguidora le preguntó a la modelo qué hacer para soltar un apego emocional, a lo que ella le respondió con esta reflexión: “Soltar duele, pero es un trabajo interno de cada uno, tú decides cargar con ese dolor el tiempo que quieras. Ponte a estudiar algo nuevo, el conocimiento te da la mejor técnica para ir olvidando, luego cuando sueltas, al fin terminas ganando el doble, ya se te pasará, ninguno nos hemos muerto de amor, amiga linda”.

- ¿Qué opinas sobre la marihuana, afecta la iluminación?

NP: Las drogas química sí que afectan tu glándula pineal y tu aura, pero la marihuana no, la marihuana viene de la tierrita, orgánica, natural.