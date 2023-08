Natalie Portman y Benjamin Millepied se separan tras 11 años de relación

Las separaciones de los famosos en 2023 continúan, esta vez es el turno de Natalie Portman, quien le puso fin a su relación con el bailarín Benjamin Millepied, tras 11 años de matrimonio. De acuerdo con el medio estadounidense Us Weekley, los quebrantos en la relación de la pareja comenzaron cuando Millepied le fue infiel a Portman con una activista climática de 25 años.



Una fuente cercana al medio anteriormente mencionado reveló que desde que salió a la luz la noticia sobre la infidelidad de su esposo, la actriz intentó recuperar su relación por el bien de los dos hijos que comparten: Aleph, de 12 años, y Amelia, de 6.

Los rumores de la separación comenzaron el pasado 4 de agosto, en el marco del onceavo aniversario de bodas de la pareja, cuando Natalie Portman fue vista sin su anillo de casada en un evento que se realizó en Sídney, Australia.

Asimismo, los seguidores de la actriz empezaron a sospechar que Millepied estaba teniendo una aventura con la activista climática Camille Étienne, de 25 años, con quien se había relacionado anteriormente, mientras seguía con Portman.

“Natalie cree que la aventura de Benjamin fue una relación breve y estúpida que no significó nada para él”, dijo la fuente cercana a Us Weekly. Por este motivo, a pesar de la infidelidad y de las “humillaciones” que recibió por los rumores, Natalie Portman “estaba dispuesta a ver si es capaz de reconstruir su confianza en Millepied”, para que sus hijos no crecieran en “un hogar roto”.

Una segunda fuente cercana a la actriz declaró en la revista People que el bailarín es consciente de su error y está intentando recuperar de nuevo su relación, aunque Portman parece decida en continuar con la separación. “Él sabe que cometió un gran error y está haciendo todo lo posible para que Natalie lo perdone, Natalie es extremadamente reservada y no tiene intención de mostrar esto en los medios. Su mayor prioridad es proteger a sus hijos y su privacidad”, dijo.

Cabe mencionar que Natalie Portman y Benjamin Millepied se conocieron en el año 2009 en la grabación de la película ‘El cisne negro’, de Darren Aronofsky, que se lanzó en los cines para el 2010. “Me estaba enseñando a bailar. Ya sabes, una de esas historias románticas. Definitivamente fue emocionante y divertida. Fue hermoso”, dijo la actriz durante una entrevista en SiriusXM Town Hall en 2018.

“Fue como si realmente llegara a conocerlo y fue entonces cuando me pareció, 'Oh, esta es la persona'”, agregó. La pareja volvió a juntarse en el plano profesional nueve años después, en 2018, cuando Millepied hizo la coreografía que debía bailar Portman en la película Vox Lux, donde interpretaba a una estrella del pop llamada Celeste.