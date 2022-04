Negocios y música: las dos razones que trajeron a Vicente Fernández Jr. a Colombia

Vicente Fernández Jr . se encuentra por estos días en Colombia. El hijo mayor del Charro de Huentitán habló sobre la apertura de un restaurante en Bogotá y la colaboración musical con Nelson Velásquez, cantante vallenato.

“Es La Cantina de Vicente Fernández Jr., aunque no tomo, sí soy muy tragón. Me gusta mucho la comida. Me gustan los tacos, no pueden faltar”, aseguró el artista.

El artista mexicano también habló de ‘Volver’, su más reciente sencillo, mismo que cuenta con la voz de una estrella del vallenato colombiano.

“Tengo el orgullo de compartirles que salió un tema que es una canción ícono aquí con mi hermano Nelson Velásquez. Es una combinación que junta el vallenato con la música mexicana como un homenaje por todo el cariño que me han dado”, concluyó.