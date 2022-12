'Negro Está Claro', el yumbeño que pasó de todero a celebridad en Instagram

Foto: cortesía Kevin Esteban Rivera - Negro Está Claro

Con su tradicional #AsiSon y desde hace sólo nueve meses, Kevin Esteban Rivera Bermúdez, conocido como 'Negro Está Claro', ha conquistado a miles de personas en sus cuentas de Instagram y Facebook con su particular acento valluno y su manera genuina de contar historias “de la calle para la calle”.

El 22 de enero de 2016, Kevin publicó su primer video en Instagram y dijo que jamás imaginó que su particular estilo fuera a gustarle tanto a la gente. Ahora, cuenta con más de 134 mil seguidores en esta red social.

“Una vez estaba en una rumba de un amigo que es DJ y, como yo siempre he sido muy cansón, 'toposo' y sacó muchas historias, él dijo: 'El negro está claro, no pierde ni una'. Y ahí nació el 'Negro Está Claro'. Grabé el primer video por recocha y a la gente le gustó, así se volvió viral. Nunca pensé que fuera a gustar tanto, por lo menos no tan rápido, pero gloria a Dios que puso gracia en mí, así lo veo”, afirma.



Si vos estás durmiendo y llegan esos vagos de tus amigos enrumbaos no les abras!!! pero? si llegan armados de trago abriles tratalos con amor que esos no son tus amigos son tus hermanos @andreslevy01 @sergio.castill068 #negroestaclaro Un vídeo publicado por NegroEstaClaro (@negroestaclaro) el 10 de Oct de 2015 a la(s) 10:14 PDT

Este joven de 24 años, nacido y criado en el municipio de Yumbo, llegó a vivir a Cali hace tres meses y su popularidad he llegado a tal punto que personajes reconocidos que siempre veía en televisión ahora lo ven y le piden saludos.

“De todo el mundo me siguen. Por ejemplo, colonias de colombianos en España, Chile, Australia, Japón, Estados Unidos, por mencionar algunos. Hace poco me habló el arquero de la Selección de Ecuador pero también entre mis seguidores están cantantes como Andy Caicedo, Junior Jein, Chocquibtown, Cali Flow Latino, Marlon Son y Sabor. Además, casi todos los futbolistas de la Selección Colombia como (Pablo) Armero, (Hugo) Rodallega, (Jeison) Murillo, (Carlos) Valdés y también jugadores de los clubes de Colombia como el Deportivo Cali y el América de Cali”, expresó.



#asison lo dejan morir a uno, felicitaciones a mis parceros nominados a los #latingrammys @califlowlatinooficial @anddycaicedo @juniorjein @djmarlongson @raycharrupi @recmusiccali @cinescapepro #cinescapepro #negroestaclaro Un vídeo publicado por NegroEstaClaro (@negroestaclaro) el 24 de Sep de 2016 a la(s) 3:06 PDT

Advertisement

'Negro Está Claro' busca con sus videos cambiar el concepto, el estigma, que las personas tienen de los afrocolombianos.

“Uno siente racismo en la ciudad hacia los afros, hace unos cuatro meses no me dejaron entrar a una discoteca que porque se reservaban el derecho de admisión pero luego cuando ya me convertí en 'Negro Está Claro' me dejaron entrar por la puerta grande. También, cuando iba a los cajeros automáticos y había gente delante de mí, me dejaban pasar primero porque como lo ven a uno ‘niche’ y flaco pensarán que uno es un delincuente”, contó el joven 'instagramer'.

Las historias que cuenta en sus redes son creadas con ayuda de sus amigos de la infancia de Yumbo, que son unos quince jóvenes, pero los videos son producidos por la empresa audiovisual Sin Escape Pro de Cali.

“Como estamos creciendo, metemos un video diario a la cuenta para que la gente tenga contenido para divertirse”, afirmó.



REMAKE: #AsiSon se creen morochos pero todos somos iguales Tag a tus panas @crispasquel @elmoraless @elmontaimbili @jamescortes19 #cinescapepro @cinescapepro #NegroEstaClaro Un vídeo publicado por NegroEstaClaro (@negroestaclaro) el 14 de Sep de 2016 a la(s) 5:13 PDT

Pero el compromiso de Kevin con la comunidad va más allá de contar historias en sus redes sociales. Actualmente, trabaja por la niñez y juventud de Cali por medio de una fundación ubicada en el barrio El Vergel, oriente de la capital del Valle del Cauca.

“Soy el vicepresidente de la Fundación El Monta Imbili, allí apoyamos y formamos niños y jóvenes para un mañana. Buscamos sacarlos del flagelo de la droga y la violencia para que crezcan viendo un mejor futuro, enseñándoles a estudiar y trabajar, mostrándoles el camino del bien”, manifestó.

Ahora, este tecnólogo en gestión ambiental graduado de la Institución Universitaria Antonio José Camacho vive de Instagram, pero antes era prácticamente un todero.

“He trabajado en un cultivo de cilantro, en una bicicletería, en un granero, en una distribuidora. Por cinco años estuve en una empresa de gas, también trabajé para la Alcaldía de Yumbo y ahora en Instagram”, dijo entre risas.

Su abuela de 80 años fue quien lo crio, ella no entiende lo que él hace pero lo apoya al igual que el resto de sus hermanos. “Mi abuela fue la que me crio a mí y a mis otros tres hermanos, ella no entiende nada de lo que hago pero me apoya en todo, sólo me pregunta que por qué la gente me pide fotos en la calle. Mis hermanos también me apoyan”, explicó Kevin.

Entre sus 'hobbies', Kevin asegura que disfruta de ir a cine, jugar fútbol y bailar, aunque no lo haga muy bien.

“Me gusta mucho el fútbol, soy un futbolista frustrado. También me gusta ver películas de comedia, terror, suspenso y acción. Soy muy mal bailarín pero me gusta bailar, no me importa hacerlo mal, no aprendí a hacerlo porque cuando todo el mundo bailaba yo estaba trabajando”, sostuvo el vallecaucano.