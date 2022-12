Neil Patrick Harris será el presentador de los Oscar 2015

"Es un verdadero honor y una gran emoción que me pidan presentar los Oscar", dijo Harris.

"Crecí viendo la ceremonia y siempre me asombraban los increíbles presentadores de la gala. Que me pidan seguir la senda de Johnny Carson, Billy Crystal, Ellen DeGeneres y todos los demás que tuvieron la gran fortuna de presentar los Óscar es un sueño hecho realidad", añadió el actor.

Harris ha intervenido en galas anteriores de los premios, pero esta será la primera vez que lo haga como maestro de ceremonias.

El intérprete tiene experiencia al frente de eventos similares, ya que ha presentado varias ediciones de los Tony e incluso este año se encargó de los Emmy.

Harris, ganador del Emmy en cuatro ocasiones y del Tony por el musical "Hedwig and the Angry Inch", forma parte del reparto de "Gone Girl", de David Fincher, una de las películas con más opciones para los Óscar.

La gran gala del cine tendrá lugar el 22 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.) y volverá a ser producida por Craig Zadan y Neil Meron.

"Estamos entusiasmados de tener a Neil", afirmaron los productores.

"Lo hemos conocido durante toda su vida adulta y le hemos visto explotar como gran artista en películas, series de televisión y obras de teatro. Trabajar con él en los Óscar es la tormenta perfecta, todas sus aptitudes y su talento unidos sobre un escenario global", agregaron.

La pasada edición de los Óscar fue seguida por 43 millones de espectadores en EE.UU. a través de la ABC, lo que supuso un incremento de un 6 por ciento frente al año anterior, y el mejor registro de la gala desde 2004.

Hay que remontarse hasta los Oscar de 2004, cuando se proclamó vencedora "The Return of the King", última entrega de la trilogía "The Lord of the Rings", para encontrar mejores números de audiencia.

Aquel año, la entrega de las estatuillas fue seguida por 43,5 millones de televidentes.