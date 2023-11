Neil Portnow, exdirector de los Premios Grammy, es acusado de agresión sexual

Neil

Portnow

, exdirector de la organización responsable de los Premios Grammy, fue denunciado el pasado miércoles, 8 de noviembre de 2023, por una artista musical que lo acusa de haberla drogado y violado en la habitación de un hotel de Nueva York en 2018.



Según la denuncia, presentada en Manhattan y conocida por The New York Times, la mujer comenzó "a sentirse mareada" tras tomar una copa de vino que le ofreció Neil Portnow. Dijo que quería irse pero el hombre le aseguró que no había taxis.

Ella perdió el conocimiento y se despertó varias veces esa noche sintiendo que Neil Portnow la agredía sexualmente tratando de penetrarla "por la fuerza".

La demanda también expone que la mujer presentó una queja a la Policía contra el entonces directivo, pero las autoridades declinaron realizar el proceso.

La denunciante, cuyo nombre se reserva en el anonimato, también acusa de negligencia a la Academia de la Grabación -la asociación estadounidense de la industria musical- a cargo de los Grammy Awards.

Publicidad

Según la denunciante, la organización ignoró su testimonio cuando ella reportó la violación a sus funcionarios.

En una declaración a la AFP, la Academia de la Grabación se comprometió a "defender fuertemente a la Academia en esta demanda".

Neil Portnow estuvo al frente de la Academia por 17 años y se retiró de su jefatura en 2019, luego de declaraciones suyas consideradas sexistas.

Publicidad

En 2020, su sucesora, Deborah Dugan, señaló varias irregularidades en la organización y acusó a Portnow de haber violado a una artista, la misma que impuso la demanda, según The New York Times.

Un representante de Portnow dio una declaración a la AFP, en la que califica las afirmaciones de "totalmente falsas". "Las reclamaciones son producto de la imaginación de la demandante", dice el comunicado.