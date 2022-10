Nelson Velásquez luce orgulloso prenda por la que anteriormente le llovían críticas

El cantante de música vallenata Nelson Velásquez, reconocido como uno de los mayores exponentes del género, fue duramente criticado en las redes sociales por el frecuente uso que le da a una prenda de vestir.

En sus últimas presentaciones se le ha visto siempre utilizando gorra, lo que no pasó desapercibido por sus seguidores.

Anteriormente, el artista ya se había defendido de todos aquellos que le dejaban comentarios negativos en las redes sociales por su apariencia.

“Cuando leo algunos comentarios ofensivos a mi integridad física, de verdad me da dolor y vergüenza, pero con ustedes los que preguntan tanta babosada, ¿qué me he hecho?... tanta mala intensión e ignorancia junta”, podía leerse en su publicación.

A pesar de las críticas, recientemente compartió un clip en el que agradece al cantante Yeison Jiménez por un generoso obsequio, entre los que figura una gorra.

“Me acaba de llegar mi kit de farra con Yeison Jiménez, mi amigo y compadre del alma gracias por este regalito. Lo que no me gustan a mí las gorras”, concluyó.