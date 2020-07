Nelson Velásquez se defendió ante críticas por su look y respondió qué se aplica en el pelo

Con un contundente mensaje a través de su perfil de Instagram, Nelson Velásquez se defendió ante las críticas que recibe a diario por su look.

“Cuando leo algunos comentarios ofensivos a mi integridad física de verdad me da dolor y vergüenza, pero con ustedes los que preguntan tanta babosada. ¿Que qué me echo o que si es un peluquín? Tanta mala intención e ignorancia junta, con tantos problemas que tenemos en esta tierra en estos momentos y unos pendientes de mi pelo o de mi gorra”, escribió con tono de enojo el cantante de vallenato.

Además, respondió a los curiosos que lo irrespetan qué se aplica en el pelo:

“¿Saben que me echo? Lo que me da la gana, lo que yo quiera, porque yo decido qué me pongo o que no, porque si yo me siento bien así es lo que me importa”.

Nelson Velásquez enfatizó que su carrera musical y su voz es la que debe ser tema de conversación y no su aspecto físico.

“A mí critíquenme cuando cante mal, que esa es mi parte pública, pero qué me pongo o qué uso o como me vea es mi problema y al que no le gusta cómo me veo que no me siga”, puntualizó el cantante.

Publicidad

Tras el mensaje, Velásquez recibió varios mensajes de respaldo y apoyo por parte de sus fans, quienes pidieron dejar a un lado las ofensas contra él o cualquier persona por su apariencia.

ADMIN-PC

Le puede interesar: