Netflix ahora ofrece descargar películas además de verlas online

La visualización online depende de la conexión de internet del suscriptor, lo que a veces puede complicar el uso de la página fuera de casa.

"Aunque muchos de nuestros suscriptores ven Netflix en casa, nos han dicho con frecuencia que querían seguir viendo 'Stranger Things' (una de las series producidas por Netflix) en el avión y en otros lugares donde la conexión a internet es limitada o costosa", dijo Eddy Wu, director de innovación de la plataforma, en el comunicado.

Netflix informó que varias películas y series estaban ya disponibles para su descarga, incluyendo ‘Orange is the New Black’, ‘Narcos’ y ‘The Crown’.

Interrogado por la AFP sobre el número de películas y series disponibles para su descarga, Netflix no dio ninguna cifra.

"Netflix está trabajando a nivel mundial con muchos de sus socios para garantizar los derechos de descarga para la mayor parte del contenido ofrecido", indicó un portavoz.

A finales de septiembre la plataforma dijo contar con 83,2 millones de suscriptores en todo el mundo, incluyendo 46,4 en Estados Unidos.

Su principal competidor en el nicho de la televisión en línea, Amazon, ya ofrece la descarga de algunas películas y series en su tablet Kindle Fire, su smartphone Fire y los dispositivos con iOS (Apple) y Android.