Netflix anuncia tercera temporada de ‘La casa de papel’ y seis series más

La noticia se confirmó en Roma, Italia, en el marco del evento ‘See what's next’, dedicado a las próximas novedades de la plataforma. Se LCP estrenará en 2019.

‘La casa de papel’ es una producción original de Atresmedia y Vancouver, que llegó a Netflix en diciembre de 2017 y se ha convertido en un éxito internacional.



Comienza la cuenta atrás. La parte 3 de #LaCasaDePapel solo en Netflix en 2019. pic.twitter.com/nkd3XlAmGD — La Casa de Papel (@lacasadepapel) April 18, 2018

Según un informe dirigido a los inversionistas, la serie creada por Álex Pina se ha convertido en la ficción de habla no inglesa más vista en la historia de la plataforma.

Aunque en España, en su emisión original en Antena 3, los episodios duraban 70 minutos, Netflix los acortó para que hubiera más capitulos. De modo que la primera temporada, dividida en dos partes, se compone de 13 y 11 episodios respectivamente.

Eric Barmack, responsable de contenidos internacionales de la empresa estadounidense, confirmó que habrá una tercera parte que será producida por Netflix y en exclusiva.

Con un reparto que incluye a Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Alba Flores o Paco Tous, entre otros,



‘La casa de papel’ cuenta cómo un grupo de ladrones que, sin nada que perder, planean y ejecutan uno de los mayores atracos jamás perpetrados a la Fábrica de la Moneda y Timbre de España.

Entre las nuevas series anunciadas, y de las que aún no se conoce su fecha de estreno, destacan las inglesas ‘Turn up Charlie’, una comedia producida y protagonizada por Idris Elba, y ‘The English Game’, un drama en seis partes sobre la invención del fútbol, escrito y producido por el creador de ‘Downton Abbey’, Julian Fellowes.

También incluirán dos series documentales y su primera película italiana, ‘Rimetti a noi i nostri debiti’.

La francesa ‘Mortel’ es una historia de adolescentes unidos por "una fuerza sobrenatural", creada por Frederic Garcia.

La alemana ‘The Wave’, basada en una novela de Todd Stasser que también ha sido llevada al cine, se centra en un profesor de instituto que lleva a cabo un experimento político con sus alumnos, sobre las consecuencias de la dictadura, que se le va de las manos.

‘Luna negra’, de la italiana Francesca Manieri, cuenta una historia sobre mujeres sospechosas de brujería en el siglo XVII, y en cuanto a la serie holandesa, también va dirigida al público joven con una trama sobre unos estudiantes que descubren "un portal a un mundo demoniaco".

Adolescentes y mundo sobrenatural se confirman como apuestas de peso para el futuro inmediato de Netflix. No en vano Ted Sarandos, director de contenidos de la paltaforma, auguró que el próximo ‘Stranger Things’, su serie más exitosa, "podría venir de cualquier otro país".

Sobre adolescentes versan también la italiana ‘Baby’ y la española ‘Elite’, que se estrenarán en los próximos meses y cuyos creadores han participado hoy en el encuentro de Roma.

El director español Ramon Salazar ha explicado que ‘Elite’ se centrará en un colegio exclusivo donde se produce un asesinato que enfrenta a sus alumnos adinerados con tres hijos de clase obrera, que han ido a parar a sus aulas tras colapsar el colegio en el que estudiaban.

Sarandos anunció también la producción de otras dos nuevas series documentales: una sobre el misterioso asesinato del niño francés Gregory Villemin en 1984, sin título, y ‘The Staircase’, la historia de un escritor de novela negra, Michael Peterson, acusado de matar a su esposa.

El evento romano acogió, asimismo, la presentación de las primeras imágenes de ‘Paquita Salas’, la serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi cuyos derechos también fueron adquiridos por Netflix, que este verano lanzará una segunda temporada de producción propia.

Y de ‘Maniac’, serie estadounidense de Cary Fukunaga (‘True detective’) protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill.

Además, Sarandos, aseguró que en este 2018 pondrán a disposición del usuario cien proyectos (incluye series, películas, documentales y programas) producidos en 16 países diferentes, expandiéndose de Europa a Oriente Medio y África, lo que supone casi el doble que en 2017.

De igual forma, Netflix presentó los resultados del primer trimestre de este año, que arrojaron unos beneficios de 290 millones de dólares. Un 63 % más que lo anotado en el mismo periodo del año pasado.