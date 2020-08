Neymar celebró el cumpleaños a su hijo en compañía de Natalia Barulich y sus amigos del PSG

Neymar celebró el cumpleaños de su hijo Davi Lucca en compañía de Natalia Barulich y algunos amigos de su actual club, el PSG.

Entre los invitados de la sencilla fiesta destacaron Mauro Icardi y su esposa Wanda Nara, quienes quedaron en las fotografías de la reunión.

El único hijo del astro brasileño cumplió 9 años, por eso, el delantero no dejó pasar de largo esta importante fecha.

“Felicidades mi amor... 9 años. Te amo demasiado”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram.

Las imágenes de la celebración estallaron en las redes sociales, luego del escándalo de un supuesto triángulo amoroso entre Natalia, Neymar y el cantante colombiano Maluma.

Tras los rumores que fueron tendencia en la última semana, el intérprete de ‘Felices los cuatro’ y ‘Hawái’ aclaró que no tiene ningún problema con el brasileño, con quien se sigue en Instagram, y que su reciente sencillo no va dedicado a su ex.

