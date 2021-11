Ni 'El juego del calamar' ni 'La casa de papel': una serie de videojuego es la más vista en Netflix

Hoy no se habla de sintonía o rating, hoy se habla de visualizaciones o reproducciones.

El mercado de plataformas de streaming o aplicaciones cada vez está más reñido, ofreciendo un abanico de posibilidades infinitas y de productos para todos los gustos.

No hay bolsillo que aguante para tenerlas todas, pero hay que reconocer que cada una tiene lo suyo a la hora de intentar enganchar a suscriptores o usuarios.

En el caso de Netflix, la más reconocida, robusta y poderosa, no se han quedado quietos en sus posibilidades de contenido.

Muchas de las series más famosas han estado colgadas en su plataforma. Títulos como La Casa de Papel, House of Cards y más recientemente El juego del calamar se han convertido en tendencia mundial y tema de conversación de foros, chats o simplemente en los hogares.

Pero ninguno de esos títulos es el más visto. Ha sido una serie inspirada en un videojuego la más popular en la historia de Netflix. Se trata de Arcane, ambientada en el universo de League Of Legends, creado por Riot Games.

Publicidad

La serie llegó a Netflix con sus primeros tres capítulos y se va a dividir, en total, en tres actos que se van a estrenar cada fin de semana.

Durante nueve episodios va a presentar su historia centrada en dos de los campeones del juego: Vi y Jinx. Adicional a eso va a presentar dos ciudades que son parte de la narrativa que construyó League of Legends.

Basados en una novedosa animación, Arcane fue presentada en Los Ángeles en un gran evento global tal y como se hace con las grandes producciones de Hollywood.

El hecho de convertirse en la serie más vista de Netflix confirma el poderoso mundo de los videojuegos y el lucrativo universo que mueve al año millones y millones de dólares en todo el planeta.

La pandemia mundial potenció este negocio y durante el confinamiento fueron los videojuegos de consola y en línea la compañía permanente de muchos aficionados al entretenimiento virtual. Hoy no es necesario comprar un videojuego físico en una tienda, solo se necesita tener una tarjeta de crédito y capacidad en el computador o la consola para sumergirse en mágicos escenarios y cada vez más reales aventuras.

Publicidad

Arcane no solo está diseñada para los videojugadores, está hecha para que cualquier espectador sin conocer la historia o el juego pueda entender la trama y disfrutarla como una historia de ficción.

Según un articulo del portal Flix Patrol, no solo a nivel mundial atrajo el público más destacado sino que en 38 países ocupó el puesto número uno, como sucedió en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Y ni hablar de la popularidad. La serie ha tenido muy buenas críticas en páginas especializadas como IMDb, donde tiene un 9,4 de valoración sobre 10. Eso habla muy bien de la apuesta narrativa de la serie y el interés que ha despertado en todo el planeta.

En lo personal y sin conocer mucho de los videojuegos, tema en el cual me considero un absoluto ignorante, debo decirles que la serie me ha gustado. Échele una mirada y me cuenta en @soycinefanatico en Twitter.