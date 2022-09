Ni el párkinson pudo amilanar a José Inocencio, quien la rompió en La Voz Senior

En la segunda noche de las audiciones a ciegas de La Voz Senior 2022 , al escenario llegó un vigoroso y divertido hombre, don José Inocencio, quien está luchando contra el párkinson. Sin embargo, dicha enfermedad no le impidió dar un gran show.

A sus 72 años, ‘Checho’, como le dicen de cariño, interpretó 'La nave del olvido' de José José y sorprendió a los entrenadores, pues los tres apretaron el botón y giraron sus sillas para presenciar con sus propios ojos el talento de este abuelito.

“Qué placer tenerlo aquí con nosotros y poderlo escuchar con esa canción tan hermosa que nos llegó al alma a todos”, dijo el entrenador Andrés Cepeda.

José Inocencio reveló que, además de haber sido profesor de la lengua castellana durante años, también le gusta hacer coplas y chistes, por lo que no dudo en hacer un par de chascarrillos para sacarle una sonrisa al público y los tres entrenadores.

“Estoy cumpliendo un sueño porque soy paciente de párkinson y esta música es la que me tiene aquí parado. Estoy luchando y no quiero que eso me acabe”, expresó don José Inocencio.

No obstante, había llegado la hora de escoger a un entrenador y, al son de una copla, José Inocencio escogió a Kany García como sus instructora de cara para la competencia que apenas comienza.

Así fue la presentación de don José Inocencio en el segundo capítulo de La Voz Senior, emitido este miércoles, 14 de septiembre de 2022:

