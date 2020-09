“Ni yo me reconozco”: así lucía Paola Jara cuando grabó su primer video

Paola Jara en una entrevista en ‘Día a Día’, programa del canal Caracol, revivió grandes anécdotas de su vida y por supuesto sus inicios en la música.

La presentadora Carolina Soto se encargó de sacar del baúl de los recuerdos los primeros videos que realizó la cantante antioqueña y ambas se sorprendieron con el cambio de Paola durante estos años.

Soto enseñó el video de la canción ‘No te vayas nunca’ que hizo la artista cuando era apenas una jovencita. En él se ve a Paola Jara rubia y muy diferente, incluso la cantante bromeó con que ni siquiera ella se reconoce. A lo que la presentadora comentó que, si a ella no le dicen que se trata de Paola Jara, ella tampoco la reconocería.

“Ahí tenía como 14 años y fue mi primer trabajo discográfico, que lo grabé con Codiscos. Grabé bolero ranchero, se llamaba ‘A mi edad’ y he cambiado un montón, empezando por el color del cabello, estaba super rubia; las cejas, no sé por qué se usaban esas cejas tan delgaditas, ahí no tenía la nariz operada. Esos son como los cambios más drásticos en la cara”, manifestó.

Jara aseguró que en el rostro solo se ha operado la nariz, “pero obviamente se ve uno otra persona”.

La presentadora continuó desempolvando otros videos de la cantante, mostró uno en el que se ve muy a Paola interpretando ‘Como la flor’, canción de Selena.

La artista indicó que ese ‘cover’ fue para un programa en vivo en Antioquia y que ahí ya había cambiado el color de su pelo de rubio a un castaño con algunas “mechitas”. “Eso era lo que se usaba en esa época. Me he hecho en el cabello de todo”, expresó.

Por último, Carolina Soto sacó el video de ‘Voy a olvidarte’, primera canción en el género popular que interpretó la artista.

“Ese fue el primer video que lancé de mi carrera, digámoslo así, más a nivel profesional. Yo creo que ese video ya tiene unos 12 años”, recordó.

Desde ese entonces, Paola Jara, de 37 años, ha publicado tres álbumes de estudio, más de 25 canciones, ha sido presentadora, actriz y jurado de programas como ‘A Otro Nivel’ y ahora incursiona en la guaracha junto a la Dj Marcela Reyes.