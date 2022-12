Niall Horan, de One Direction, desmiente la separación de la banda

Un integrante de One Direction desmintió las informaciones sobre la separación de este grupo juvenil de pop británico y subrayó en cambio que los cuatro miembros se tomarán un "descanso" en 2016.

"Bueno, hay muchos rumores circulando. No nos vamos a separar, pero vamos a tomarnos un merecido descanso en algún momento del próximo año", escribió Niall Horan, de 21 años, en su cuenta en Twitter, seguida por 23 millones de personas.

Horan desmiente así las informaciones publicadas el lunes por el diario británico The Sun sobre una separación temporal del grupo durante un año para que sus cuatro miembros emprendan proyectos en solitario.

"Han estado juntos durante cinco años, un tiempo increíble para un grupo. Merecen sobradamente al menos un año para trabajar en sus propios proyectos", dijo al diario una fuente sin identificar, próxima al grupo.

Un portavoz de la banda de pop rechazó comentar la información del rotativo británico, que indicaba además que la separación se haría efectivo en marzo.

El grupo quedó reducido a cuatro miembros -Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson y Niall Horan- después de que uno de sus componentes, Zayn Malik, lo abandonara en marzo.

El artículo de The Sun ha disparado el interés por las entradas para los conciertos de esta banda juvenil que ha vendido más de 65 millones de discos.

El grupo, que tiene previsto publicar su quinto álbum antes de finales de año, está actualmente de gira por Estados Unidos, una gira que está previsto que concluya con tres conciertos en Sheffield (norte de Inglaterra) los días 29,30 y 31 de octubre.

Las entradas estaban ya agotadas, pero en las últimas horas su valor se ha doblado en los sitios de subastas en internet.

Los seguidores de One Direction reaccionaron rápidamente el lunes en las redes sociales a la anunciada separación, antes del desmentido.

"Nunca lloré tanto", afirmaba un fan en Twitter, mientras que otro tuitero escribía: "Me voy a quedar en el sitio".