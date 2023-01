Nick Carter, de Backstreet Boys, investigado por supuesta violación

No se ha confirmado la identidad de quien lo denunció, pero el año pasado una cantante lo acusó de haber abusado de ella hace casi dos décadas.



El caso se presentó ante el Departamento de Policía de Santa Mónica, después de que se redactara un informe policial contra el artista el pasado mes de febrero.

En noviembre del año pasado la cantante Melissa Schuman, exintegrante del conjunto Dream, sorprendió al acusar públicamente a Carter de haberla violado. En una larga y detallada publicación en su blog personal, Schuman aseguró que fue violada por Carter cuando ella tenía 18 años y él, 22.

"Estoy impactado y triste por las acusaciones de Schuman. Melissa nunca me manifestó cuando estuvimos juntos o en cualquier momento desde entonces que lo que hicimos no fue consentido", dijo entonces Carter en un comunicado dirigido a la revista People.

El cantante explicó que los dos grabaron una canción y actuaron juntos, y defendió que siempre fue "respetuoso" y "comprensivo" con ella, "tanto personal como profesionalmente".

"Esta es la primera vez que escucho estas acusaciones, casi dos décadas después", señaló Carter, quien aseguró que causar daño o malestar en alguien de manera intencional va en contra de su forma de ser.

Tras la supuesta agresión sexual, la cantante trató de denunciar lo sucedido y habló con su manager, pero finalmente decidieron no seguir adelante por cuestiones de dinero y medios, ya que Carter "tenía al abogado litigante más poderoso del país".