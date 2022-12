Nicky Jam y J Balvin brillan en los Billboard, en sus discursos no se olvidan de Venezuela

El puertorriqueño, que se llevó seis galardones, recordó a víctimas de las protestas en ese país. Shakira y Enrique Iglesias también ganaron.

Nicky Jam, intérprete de temas ubicuos en las radios de Florida como ‘Travesuras’ y ‘El perdón’, se llevó entre otros el premio a Artista Latino del Año y Canción Latina del Año por ‘El amanecer’.

Al recibir sus dos primeros trofeos, Nicky Jam dedicó la victoria a Venezuela, deseando que "las cosas vayan para arriba, con Dios", y luego se subió al escenario con la bandera del país caribeño.

También el colombiano J Balvin pidió libertad para Venezuela, así como hicieron entre otros la actriz Kate del Castillo, la Banda MS de Sergio Lizárraga y Zion y Lennox, empatizando con la treintena de muertos que ha dejado en un mes la ola de protestas opositoras en ese país.

"Los artistas que estamos aquí no hemos vuelto a Venezuela, tenemos que volver a Venezuela y que haya más libertad", dijo J Balvin, autor del éxito ‘Yo te lo dije’, al llevarse el trofeo de Álbum de Ritmo Latino del Año.

Juan Gabriel, quien enlutó al continente cuando murió el año pasado en California, fue homenajeado con cinco premios póstumos, entre ellos Artista del Año y Álbum Latino del Año por su disco ‘Los dúo 2’. Su hijo Iván Aguilera recibió los trofeos en su nombre.

En tercer lugar quedó Enrique Iglesias, el madrileño que se abrió paso en Latinoamérica primero cantando baladas y luego abrazando el reguetón, caballo de Troya del mercado hispano.

Iglesias, quien no acudió a la cita, ganó el premio a Artista Pop del Año, mientras su tema en colaboración con Wisin ‘Duele el corazón’ recibió otros tres galardones.

Jennifer López, fiel a sus generosos escotes, satisfizo a sus fans tapando muy pocas porciones de su cuerpo en un atuendo de malla negra cuando recibió su premio a Artista del Año en Redes Sociales.

Despacito llegó Justin Bieber

El show en el Watsco Center de Coral Gables, en el sur de Miami, comenzó con una poderosa colaboración entre Daddy Yankee y los percusionistas de Blue Man Group y rindió tributo por su trayectoria al guatemalteco Ricardo Arjona.

Los actores Kate Del Castillo y Carlos Ponce -quienes también saludaron a Venezuela- fueron maestros de ceremonias en la gala que repartió premios entre la Banda MS, la recién formada "boy band" CNCO, los cubanos Gente de Zona y el fallecido astro juarense Juan Gabriel.

"No vaya a ser la DEA que viene por mí", bromeó Del Castillo en un momento en que faltó la luz, como parte del espectáculo.

La actriz bromeaba así sobre la conexión que estableció entre Joaquín ‘Chapo’ Guzmán y el actor Sean Penn, quien publicó gracias a su mediación una polémica entrevista al narcotraficante mexicano en 2016.

El ídolo pop canadiense Justin Bieber se hizo un lugar en la fiesta de la música gracias a su inmersión en el reguetón con el tema ‘Despacito’, en el que canta unos versos en español en colaboración con Daddy Yankee y Luis Fonsi. Ganó el galardón a Artista Crossover del Año, aunque no fue a recibirlo.

Tampoco Shakira estuvo presente, pero fue recordada con un premio a Artista Femenina del Año. La estrella colombiana competía en nueve categorías, en particular gracias a su colaboración con Carlos Vives ‘La bicicleta’ y con Maluma ‘Chantaje’.

En noviembre pasado, la pegajosa ‘La bicicleta’ de Shakira y Vives se llevó los gramófonos a Canción del Año y Grabación del Año de los Grammy Latino, la mayor fiesta de la música latina que se celebra anualmente en Las Vegas.

Los Grammy son entregados por la Academia Latina de la Grabación, mientras los Billboard de la Música Latina responden a las ventas, el tiempo al aire en la radio y otros factores que alimentan la información de las listas de popularidad que publica Billboard semanalmente.