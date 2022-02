Nicolás Arrieta arremetió contra Epa Colombia por, según él, promover el maltrato animal

El reconocido influenciador Nicolás Arrieta se pronunció de manera eufórica contra Epa Colombia, luego de que la empresaria apoyara a una seguidora que le aplicó a su perro una de las keratinas que ella vende .

En redes sociales se hicieron notorias algunas imágenes que evidencian a una clienta utilizando la keratina de Daneidy Barrera en el pelo de su mascota.

“¡Le celebra que le pongan la keratina al perro!”, dijo Nicolás Arrieta, respecto a la reacción de Epa Colombia.

Y añadió: “Oye, estás vendiendo un producto que contiene químicos, que es para humanos, o sea, eso es maltrato animal, cualquier procedimiento estético que incurra en dolor para los animales es maltrato”.

Nicolás Arrieta continuó arremetiendo contra Daneidy y aseguró que ella no debió apoyar este acto.

“Un animal no te puede decir ‘oye, me estás quemando el cuero cabelludo’... Es como si alguien le mete un volador en el c*# % a un perro y el dueño de la tienda de pólvora dice ‘¡ay, qué chimba eso!’“, expresó Nicolás Arrieta.

Las reacciones por parte de varios internautas no se hicieron esperar.

“Uy no, yo eso no lo sabía 😮, ahora sí se me salió esa tipa”, “Epa Colombia va de mal en peor 😡😡”, “totalmente de acuerdo, esto es abuso contra el animal 😡😡😡😡” y “sí, pobre perrito, me pareció fatal 😱” fueron algunos de los comentarios.

