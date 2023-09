Nicolás Arrieta reaparece tras pelea que tuvo con La Liendra: "Me metieron a rehabilitación"

A inicios del mes de septiembre, Nicolás Arrieta y La Liendra protagonizaron una pelea que ellos mismos organizaron con el fin de ponerle fin a su enemistad.



Durante el evento promocional, Arrieta fue objeto de críticas después de que golpeó al quindiano con una cartilla y luego lo insultó. "Se lo regalo a este hijue***, por estafador y analfabeta", le dijo a La Liendra en su momento.

En la pelea entre ambos creadores de contenido La Liendra se proclamó como vencedor. Sin embargo, después del enfrentamiento Nicolás Arrieta se volvió tema de conversación porque se mantuvo alejado de las redes sociales, hasta hace algunas horas.

Y es que el joven había preocupado a sus seguidores, pues admitió públicamente que presenta problemas con las sustancias psicoactivas.

¿Qué sucedió con Nicolás Arrieta?

"Estuve un poquito perdidito. Me anexaron, me metieron al anexo luego de la fiesta que tuve por la pelea", expresó Nicolás Arrieta en sus historias de Instagram.

Segundos después, explicó que el término "anexo" es muy utilizado en México y hace referencia a un centro de rehabilitación. "Siempre se puede buscar ayuda, es ideal que busquen ayuda profesional", agregó Nicolás Arrieta.

Publicidad

La Liendra habló sobre su pelea con Nicolás Arrieta

Semanas atrás, La Liendra se disculpó con sus seguidores luego del enfrentamiento que tuvo con Nicolás Arrieta durante el evento promocional de su pelea.

"Qué pena, disculpen por el show que hicimos ayer, parce, puede ser mi evento, pero lo de ayer fue una gaminería completa, no había necesidad de tocarnos, qué pena con las marcas. Arrieta nunca aporta nada, nunca aparece y ayer no más tenía que ir en sano juicio y llegó supersoplado, superdrogado. Lo de ayer no me representa para nada, no estoy feliz con eso, nos falta mucha cultura a la hora de hacer eventos y la verdad no sabía con quién estaba peleando", reclamó el quindiano.

La Liendra, además de decir en varias oportunidades que Nicolás Arrieta habría abusado de sustancias psicoactivas, sugirió que la actitud del joven fue motivada por organizadores del evento, pues uno de los encargados de la seguridad le entregó la cartilla con la que él fue golpeado.

Publicidad

"En otro país, en otro lugar, llega un boxeador drogado al cara a cara, automáticamente se cancela la pelea. No, acá la gente celebra... yo finalmente voy a pelear, pero me parece que él no está profesional, que no se tomó las cosas en serio y su cuerpo no está bien, pero si para ustedes eso es normal, pues hágale", agregó el creador de contenido.