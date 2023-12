Nicolas Cage quiere dejar de hacer películas: ¿por qué se despide del cine y qué piensa hacer?

En entrevistas con Vanity Fair y Uproxx, el actor Nicolás Cage afirmó varias veces que se retira del cine para seguir explorando formatos. “Yo diría: 'Adiós'. Hice lo que tenía que hacer con el cine y ahora quiero seguir adelante”, expresó el artista, al considerar que llevó "la interpretación cinematográfica lo más lejos" que pudo.



"Puede que me queden tres o cuatro películas más... y siento que, en este momento, después de 45 años de hacer esto -eso en más de 100 películas-, siento que he dicho más o menos lo que tenía que decir con el cine”, comentó Nicolas Cage, quien manifestó estar satisfecho con su larga trayectoria.

Nicolas Cage se despide del cine, pero no de la actuación.

“Cambiar de formato y entrar en alguna otra forma de expresar mi actuación”, dijo el actor, quien indicó que quiere probar con la televisión y el streaming.

Contó que su hijo le pidió verse la serie estadounidense Breaking Bad y, después de eso, quiso participar de la pantalla pequeña.

Por otra parte, Nicolas Cage señaló que lo más importante es su familia.

"Estaba haciendo balance del tiempo que me quedaba. Pensé: 'Mi padre murió a los 75, yo voy a cumplir 60. Si tengo suerte, me quedan unos 15 años, ojalá más. ¿Qué quiero hacer con esos 15 años, tomando a mi padre como modelo?'. Se me ocurrió muy claramente que quiero pasar tiempo con mi familia", confesó.

Con este cambio en su vida, el artista quiere aprovechar el tiempo para compartir más con sus hijos.

“Puedo encontrar un programa episódico que se quede en un lugar del que no tenga que irme continuamente, podemos estar todos juntos. Eso, a nivel personal, sería genial”, afirmó.

Nicolas Cage espera el proceso de la televisión, pues no quiere quedar "estancado", sino que quiere avanzar y probar cosas nuevas. Tiene muchas expectativas de su nuevo recorrido.