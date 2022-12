Nicolás Mayorca, el caleño que conquistó España y ahora viene a hacerlo a su país

Foto: archivo Colprensa

Nicolás Mayorca es un cantante y compositor caleño de 29 años que, poco a poco, se ha ganado el corazón del mundo con su estilo pop urbano. En España, ha conseguido discos de oro, tener la canción del verano, también ha obtenido los primeros lugares en los listados musicales, no solo del país vasco, sino en Argentina y Chile.

Ahora, el artista quiere concentrarse en su ciudad natal y país, Colombia. Está presentando su más reciente sencillo, ‘Corazón de Cartón’, que hace parte de su segundo álbum discográfico que se lanzará en el 2017.

“Llevo por fuera de Cali más de 10 años. He vivido en Bogotá, Madrid y Miami. Extraño mucho Cali y tengo muchas ganas de volver algún día, en el momento en que tenga mi familia y mis hijos, me encantaría devolverme. España es un país que me ha dado mucho, me ha dado discos de oro, por dos años he tenido la canción del verano y jugadores del Real Madrid han cantado mi música. Otro país que me ha apoyado es Argentina, de hecho grabé con un grupo de allá que se llama BM, que son los exponentes más importantes de cumbia villera. También recibo mucho apoyo en Venezuela, Ecuador y por supuesto Colombia”, contó Mayorca.

Antes de ser cantante, Mayorca empezó estudiando Mercadeo y Publicidad, pero decidió dejar a un lado la carrera y dedicarse a la música.

“No me considero un músico porque no he estudiado de manera profesional, lo he hecho con clases particulares, sólo canto y hago lo que más me gusta en la vida. Desde pequeño me di cuenta que la música era lo mío, en el colegio me ponían a cantar siempre. Cuando le conté a mis papás que quería dedicarme a hacer música, no se sorprendieron”, dijo Nicolás, entre risas.



Foto: archivo Colprensa

Mayorca ha trabajado con Cali y El Dandee, Alkilados, Andy Lucas, Dani Romero, entre otros. En su carrera también escribe para artistas reconocidos en el mundo latino.

“Ahora mismo estoy escribiendo para los discos de Evaluna Montaner y Chayanne, tengo una reunión para escribir en el álbum nuevo de Ricky Martín. Estoy escribiendo muchas cosas pero también enfocado en mi proyecto, trabajando con el grupo Infinity en Medellín, el mismo equipo de J Balvin y Zion y Lenox”, sostuvo el artista.

Disfruta del ejercicio de escribir para otros, dice que es algo distinto, pues tiene que meterse en la cabeza del otro artista.

“Me encanta componer para otros, es un ejercicio muy diferente, pues toca meterse en la cabeza de ese artista, pensar como ellos sin saber si están entusados, tristes, felices o enamorados. En el caso de Chayanne, me pidieron canciones bonitas, nunca canciones donde una mujer se haya equivocado con él, es un artista respetuoso con las mujeres”, explicó.

Con canciones como ‘Un secreto entre los dos’, ‘Mi Canción’ y ‘Por Ti’, ha tenido acogida en Medellín, Bucaramanga, Neiva, Barranquilla, Ibagué, Villavicencio y Bogotá. Asegura que su estilo tiene mucho de Cali, aunque considera que en Colombia es la ciudad más difícil para ganarse un público.

“La alegría de la gente, el clima, el calor, la buena onda. El caleño es una persona querida, abierta y alegre, eso lo intento plasmar en mis canciones. Cali es mi ciudad y la amo, pero es muy difícil ganársela y eso tiene más mérito, acá les gusta mucho la música popular y el vallenato. Son diferentes a los demás, en muchas partes algunas canciones funcionan muy bien pero llegan a Cali y sucede diferente. Por eso se disfruta más cuando se consigue este público”, afirmó Mayorca.

El video musical de su más reciente sencillo, ‘Corazón de Cartón’, que compuso junto al también colombiano Buxxi, fue grabado en La Guaira, Venezuela.

“‘Corazón de Cartón’ habla de una persona que pierde a su pareja por haberse equivocado y cuando quiere que vuelva, ya no vuelve. Fue una historia que sucedió hace mucho tiempo. El video fue dirigido por Nael y Justin, quienes han hecho videos de Farruko, Chino y Nacho, Jencarlos Canela, Joey Montana y otros más. La actriz es Marta Abril Morata, hermana de Álvaro Morata, jugador del Real Madrid. Fue prácticamente una película, nunca había hecho un video de ese nivel y tampoco había actuado”, explicó.



Según el artista, Corfecali lo invitó para presentarse este 27 de diciembre en el Concierto de la Juventud que se realizará en el marco de la Feria de Cali 2016.

Nicolás también es embajador de Pet Food Institute, una organización sin ánimo de lucro, auspiciada por el gobierno de Estados Unidos, que trabaja en todo el mundo para que los alimentos procesados para perros y gatos, tengan los nutrientes y todo el balance necesario.

“Llevo un año trabajando con ellos y ha sido increíble. En Colombia, junto a mí, los embajadores son la presentadora Carolina Soto e Iván Lalinde. Es muy lindo llevar este mensaje de responsabilidad que las personas deben tener con la alimentación y cuidado de sus mascotas”, concluyó el artista.