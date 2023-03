Ninel Conde sorprendió a sus fans por drástico cambio en el rostro

La actriz Ninel Conde , famosa por su participación en la telenovela mexicana RBD, se volvió tema de conversación luego de compartir en su perfil de Instagram algunas fotos en las que su rostro acaparó la atención, aunque no de la mejor manera.

Varios fanáticos argumentan que la cantante luce irreconocible por culpa de los procedimientos estéticos a las que se ha sometido.



Uno de los detalles que más llamó la atención fue la apariencia de sus labios, pues estos lucen hinchados. Además, su rostro, dicen algunos, se ve muy distinto a como lucía Ninel Conde en sus inicios de la actuación.

Sus fanáticos de inmediato reaccionaron a la publicación. "Princesa, pero ¿qué te pasó?", "Parece cómo si la hubieran picado unas abejas", "😢 Tan linda Ninel Conde, pero esos labios la descuadran, nada bonitos" y "No atendió cuando le dijeron 'no te operes más, Mima, tú no necesita tanta madre' 😅" fueron algunas opiniones.

Incluso hay quienes expresaron su opinión con memes en Twitter

Tomada de Twitter

Publicidad

Tomada de Twitter

Tomada de Twitter

Actor Andrés Parra confirma que se divorció de su esposa: “Fue como un planazo al pecho”

En otras noticias de farándula, el actor colombiano Andrés Parra no está pasando por los mejores momentos, pues hace unos días confirmó que se separó de su ahora exesposa Diana Cáliz, indicando que llevaban un tiempo atravesando una crisis matrimonial.

Publicidad

Fue durante el lanzamiento del podcast de su colega Santiago Alarcón, llamado 'Meterse al Rancho', en el que Andrés Parra, quien fue invitado, confirmó los rumores acerca de su separación.

“Me divorcié este año, es una primicia para este podcast. Eso fue como un planazo al pecho, ahí entré en un proceso de mirar hacia dentro. Empezó a salir un montón de cosas que había que sanar”, declaró el intérprete de ‘Escobar: el patrón del mal’.



No obstante, Parra sí enfatizó en que él y su expareja intentaron salvar su matrimonio yendo a terapia, pero al final concluyeron que lo mejor era separase.

“Había ido a terapia de pareja, psicólogo. Hacía falta esa saturación. Cuando me reventé, dije: ‘¿Qué hay que hacer, qué es lo que hay que buscar?'”, agregó el actor.

Pese a que las razones del divorcio no son claras, Andrés Parra sí aceptó que ya mucha gente estaba sospechando sobre esta crisis de pareja. Sin embargo, prefirió no decir nada.

Publicidad

“Era obvio en mi Instagram. Ahí se sospecha. Me parece medio ñero eso de salir con un post a contar. No hubo una publicación oficial, hoy lo hacemos oficial. Tuve la tentación porque ya automatizamos que todo lo que hacemos va para la red que uno usa. Me detuve y dije: '¿Por qué tan ñero?, dejemos así, se sabrá de alguna forma'”, indicó.

Andrés Parra y Diana Cáliz se casaron a las orillas del mar en Cartagena en el 2014, tras dos años de noviazgo. Tienen un hijo en común.