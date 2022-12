Niño de 13 años se robó el show en el Super Bowl gracias a esta selfi con Justin Timberlake

La presentación del artista no estuvo exenta de críticas, ya que para algunos no estuvo a la altura de otras como las de Madonna, Beyonce, Lady Gaga o Coldplay.

El adolescente, identificado como Ryan McKenna, aprovechó cuando el artista interpretaba el tema Can’t stop the feeling, para tomarse una foto con él.



Timberlake ofreció un show familiar que tuvo una gran sorpresa, el homenaje al cantante Prince que fue proyectado en un inmenso telón. Al mejor estilo de Purple rain, los alrededores del estadio de Minneapolis se tiñeron de color violeta.

El homenaje no cayó bien entre los parientes del fallecido cantante, quienes aseguran que la imagen de Prince fue utilizada sin permiso.

Otro momento destacado del show de la fiesta del fútbol americano fue la gripa de Pink, que la obligó a tomar una pastilla de medicina para después, con gran esfuerzo, cantar el himno de Estados Unidos.

Conozca más sobre la presentación:

