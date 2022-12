Niños de Cali confirman en EE.UU. que su ciudad aún es la capital de la salsa

Desde pequeños, la salsa llama a muchos caleños que en la sangre llevan su amor por este ritmo. Por eso, el 'swing' que caracteriza a los bailarines de la capital del Valle del Cauca sigue conquistando diversas pistas del mundo, en esta ocasión en Estados Unidos.

Gracias a esta esencia rumbera, la escuela de baile Combinación Rumbera, de la Sucursal del Cielo, cautivó a los jurados de la reciente edición del World Salsa Summit en Miami, una competición que reunió a cerca de 30 academias de salsa de todo el mundo. Aquí, resultó campeona en las categorías de Grupos Cabaret Infantil y Parejas Cabaret Infantil. Asimismo, logró el segundo lugar en Solistas infantil y el tercero en Cabaret Profesional Adultos.

En este escenario, también estuvieron presentes representantes de otras ciudades de Colombia, así como de Italia, Francia, Argentina, Costa Rica, Australia, México, Cuba, Israel, Venezuela, entre otros.

Los encargados de llevar ‘tumbao’ de la Sultana del Valle a este evento fueron 14 bailarines, entre los 8 y 14 años, y dos adultos. Entre los premios que recibieron, está la posibilidad de representar al país en dos próximos congresos de salsa este año, los cuales tendrán lugar en New York y México, con todos los gastos pagos.

“Los niños no obtienen premio monetario por ser menores, pero sí recibieron estas dos invitaciones que los incentiva conociendo otras ciudades y que estas los conozcan a ellos”, manifestó Jerson Rivas, profesor de la escuela.

Andrea Bonilla Lenis, quien acabó de cumplir 15 años e hizo parte del grupo que ganó en la categoría de cabaret infantial, contó que la experiencia fue muy impresionante. "El público se paró y nos aplaudió mucho cuando terminamos nuestra presentación. Fue como un sueño", dijo la joven, quien ensaya más de doce horas a la semana.

Pero más allá del título obtenido, esta joven bailarina no ocultó su gran emoción por su primera visita a los Estados Unidos y haber conocido Miami, ciudad que considera "mucho más bonita de lo que se ve en las películas".

Combinación Rumbera tiene más de 18 años de experiencia y está ubicada en el barrio la Nueva Floresta, nororiente de Cali. En este lugar, pequeños y jóvenes tienen la oportunidad de invertir su tiempo libre en el baile.

“Más que un baile es un estilo de vida al que se van adaptando. Un bailarín que inicia desde niño tiene una formación más completa. Para nosotros es muy gratificante que desde niños se haga un buen proceso y ver los frutos”, agregó Rivas.

Finalmente, el profesor manifestó que la proyección de la escuela es seguir trabajando y conquistando escenarios que les permita darse a conocer en diferentes rincones del mundo.