"No aguanté más": Yeison Jiménez preocupa a sus seguidores tras foto en un hospital

Yeison Jiménez dio un concierto este fin de semana en Medellín. No obstante, luego de alegrar a sus seguidores en la capital de Antioquia, apareció en redes sociales desde la camilla de un hospital, con mascarilla de oxígeno y canalizado.

De acuerdo con primeras versiones, el cantante de música popular dio aviso a su equipo de trabajo de que no se sentía bien, por lo que fue remitido de manera inmediata a un centro asistencial.

"No me aguanté más", expresó Yeison Jiménez en esta publicación que preocupó a sus fanáticos. Hasta el momento, el artista no ha dado más declaraciones sobre su estado de salud.

"Recupérate, Dios te bendiga 🙏🙏🙏 Mis oraciones van por ti", "Dios lo proteja de todo mal y peligro ❤️" y "😢😢 Qué te pasó? Recupérate pronto 🙏", fueron algunos mensajes de los seguidores de Yeison Jiménez.

