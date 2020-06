"No aguanto más odio": Luisa Fernanda W explota ante supuestas burlas del papá de Legarda

View this post on Instagram

En días cómo hoy no aguanto más odio, (no quería TOCAR ESTE TEMA PERO HOY NO AGUANTO) yo jamás y ustedes son testigos JAMÁS ME HE METIDO PÚBLICAMENTE CON ESTE SEÑOR NI CON NADIE DE SU FAMILIA, pero hoy no aguanto más, es muy fuerte y doloroso recibir tantas burlas y críticas a diario y por mas inteligencia emocional que tengas no es fácil aguantar tanto odio, es muy pero muy doloroso para mi que se burlen de mi embarazo y de un ser puro como lo es un bebé y más aún un bebé que aún no ha nacido, (también me duele en el alma que se burlen de una persona que ya no está en este plano) esto es MUY DURO. Independientemente de que esta familia y muchos de ustedes no estuvieran de acuerdo con que yo siendo una mujer tan joven DECIDIERA SEGUIR MI VIDA NORMAL Y DARME LA OPORTUNIDAD DE ENAMORARME Y REHACER MI VIDA ESO NO ME HACE UNA DELINCUENTE si herí sus sentimientos PERDÓN pero esto también se trata de mi y de mi VIDA yo no estoy pasando por encima de nadie!! Y los 9 meses que estuve a su lado lo amé y respete con toda mi Alma. Yo sólo decidí seguir mi camino como cualquier ser humano. Hoy quiero hacerle una invitación a los que me “odian” y a este señor POR FAVOR no más odio, este mundo ya está muy hecho 💩 no más odio para NADIE todos merecemos respeto independientemente si les gusta o no una persona, estamos claros que uno no le tiene que gustar a todo el mundo pero el odio no tiene excusa, no más pongámonos la mano en el corazón, oremos y entreguémosle nuestros sentimientos no tan positivos a Dios. Yo el día de hoy me siento SANA de cualquier sentimiento negativo hacia alguien, tienen mi respeto 🙏🏼 y a los que quieran seguir con su hate, sus burlas, su odio etc que Dios los bendiga ojalá algún día el Espíritu Santo toque sus corazones. Amén 🙏🏼 (en mis historias les deje algo que quería expresar)