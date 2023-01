¡No caiga! Actor denuncia que delincuentes están usando su nombre para estafar a sus contactos

En un extenso video contó que, tras una llamada de un amigo preguntándole que si había cambiado de número, notó que era víctima de suplantación de identidad.

El actor Sebastián Vega se mostró indignado porque inescrupulosos robaron sus contactos e imágenes para pedirles a sus conocidos, entre otras cosas, dinero.

“Estoy usando este Whatsapp como mi personal. Perdí la mayoría de mis contactos. Estoy recuperando los que me quedaron guardados en el teléfono. Saludos, cordiales Sebastián Vega”, se lee en los mensajes que publicó el actor para evitar que sus amigos y colegas caigan en la trampa.

A quienes respondían el mensaje, creyendo que era Vega, les pedían cambio de dólares o transferencias. “No soy yo, no caigan en esta trampa. No den contraseñas, no den información confidencial, direcciones, teléfonos, nombres. No digan absolutamente nada”.

“Ahora que estamos en este aislamiento preventivo por el coronavirus, estos delincuentes aprovechan que estamos con más disponibilidad de tener nuestros aparatos electrónicos y están enviando también correos como si fueran de tránsito. No abran esos links”, fue otro de los llamados que hizo el bumangués.