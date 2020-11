“No duermo, me ahogo todas las noches”: Alexandra Restrepo habla sobre las secuelas del COVID-19

La actriz Alexandra Restrepo habló sobre las secuelas que el coronavirus COVID-19 dejó en su organismo. Se contagió el pasado mes de marzo y todavía sigue sin poder librarse de los daños que la enfermedad le causó.

Ella, que lleva siete meses encerrada en su casa, narró lo que vivió. Bajó de peso y se le cae el pelo.

“Ya yo pasé la enfermedad, no tengo el virus en el cuerpo, pero las secuelas son brutales. A la hora de respirar es horrible, yo me pude haber muerto, pues tengo patologías cardíacas e hipertensión. Estoy viva y lo puedo contar”, dijo la actriz.

Al consultar a los médicos, la mandan a practicarse más exámenes, pero no le dan otros pasos a seguir: “No estoy bien, no duermo, me ahogo todas las noches, me ahoga hablar, solo basta con oírme la voz”.

Pese a los padecimientos de salud, Alexandra sigue trabajando gracias a la virtualidad.

“Estoy haciendo Sábados Felices , que es una bendición poder hacerlo desde acá. Estuve haciendo una serie de maltrato con una directora británica, esta tenía que ver con delitos cometidos en confinamiento”, expresó.

Alexandra no ve la hora de que pase el caos que ocasionó la pandemia para poder volver al set y reunirse con sus compañeros de este programa de humor. Según ella, son su familia.