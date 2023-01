“No es apto para todo público”: Maluma y Farina son blanco de críticas por video de nueva canción

Los artistas de música urbana protagonizan unas candentes escenas que no fueron bien recibidas por algunos de sus seguidores.

‘Así así’ es el nombre del nuevo sencillo de los cantantes paisas Maluma y Farina.

El tema fue estrenado el jueves luego de una gran campaña de expectativa en redes sociales y ya cuenta con cerca de 2 millones de reproducciones en Youtube.

Sin embargo, lo que parecía ser un éxito entre los seguidores de los antioqueños se convirtió en blanco de críticas por las candentes escenas que protagonizaron los cantantes.

“Esto no es apto para todo público, los niños también te siguen, piensa”. “No me gustó, el peor video”. “No sé, no me gusta mucho el video”. “Mejor hubieran subido el video a una página porno”. “Horrible, qué clase de video tan espantoso y que la mujer se preste para esa clase de video”. “¿Pero esto qué es? Parece un video porno”. “Eso a está muy subido de tono, ¿no?”, fueron algunos de los comentarios que recibieron los reguetoneros.



Hasta el momento, ni Farina ni Maluma se han referido a las críticas que suscitó el video. La canción ya es tendencia en plataformas digitales.



Advertisement