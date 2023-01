No es por Paola Jara: la razón por la que Jessi Uribe eliminó las fotos con su ex y sus hijos

El cantante abrió su corazón y confesó que ha cometido muchos errores y ha sido imprudente. También, confirmó que la artista antioqueña es su novia.

“Nos estamos dando una oportunidad, nos estamos conociendo, la pasamos muy bien y estamos felices. Lo importante es que estamos muy bien y dejamos todo en manos de Dios (…) Somos novios”, dijo sin titubeos Jessi Uribe en entrevista con el programa La Red.

El intérprete de éxitos como ‘Dulce pecado’ y ‘Matemos las ganas’ contó que conoce a Paola Jara hace mucho tiempo, pero se hicieron más cercanos cuando grabaron juntos ‘Como si nada’. Además, dijo que no lo afectan los comentarios y ataques de los que es víctima en redes sociales.

“A mí realmente ya no me importa, realmente pienso en ella (Paola), en mi ex y en mis hijos. Es lo que me importa, a mí que me digan lo que quieran. (…) Yo soy feliz”, sostuvo Uribe.

A propósito del tema, el periodista del La Red del canal Caracol le preguntó al cantante de música popular cómo protegía a su familia de esos señalamientos, pues sus hijos, que son menores de edad, están en medio de todo.

“Protegerlos es no exponerlos, por eso también eliminé mi Instagram, porque cogen fotos viejas para hablar de ellos, para hablar de ella (Sandra Barrios), borré todo eso para comenzar de nuevo”, explicó Jessi.

“Yo he cometido muchos errores, quizás he sido muy imprudente, me dejo llevar del sentimiento, del momento, sé que hice muchas cosas que no debí haber hecho, expuse a mi familia y no debí hacerlo”, añadió el jurado de ‘Yo me llamo’, quien también reconoció sus faltas.