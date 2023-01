"No es pornografía": Lady Gaga deja anonadados a sus seguidores con sensuales fotografías

La cantante estadounidense protagoniza un desnudo para la revista Paper Magazine, a propósito de su nuevo álbum Chromatica.

La artista excéntrica siempre ha sorprendido con sus canciones y su original forma de vestir. Esta vez no fue la excepción.

Lady Gaga se prepara para el lanzamiento de su álbum, que será el próximo 10 de abril. ‘Stupid Love’ fue la primera canción que se conoció de este trabajo discográfico.

Pero antes la artista fue elegida como la protagonista de la portada de Paper Magazine y posó desnuda para el lente del fotógrafo Frederik Heyman.

“Creo que estamos haciendo arte, esto no es pornografía”, dijo Gaga a los medios.

En las imágenes se puede ver a la artista en una faceta futurista, rodeada de cables, con partes de robot, encima de un caballo mitad robot y hasta en una caja de cristal conectada a una máquina.

Por ahora Gaga se encuentra en cuarentena voluntaria en su casa por el coravirus COVID-19.

“Hablé con médicos y científicos. Este momento no es el más fácil para todos, pero lo más generoso y sano que podemos hacer, es ponernos en cuarentena y no pasar el rato con personas mayores de 65 años, o estar en grupos grandes”, así escribió en sus redes.

“Me encantaría estar con mis parientes y abuelos, pero ahora lo más seguro es no verlos, así no los puedo contagiar en el caso de enfermarme (con el virus). Me estoy quedando en casa con mis perros. Te amo mundo, juntos superaremos esto. Confíen en mí, hablé con Dios, dijo que estaremos bien”, concluyó Lady Gaga.