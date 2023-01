No esperen acá una santa, callada e hipócrita: Jessica Cediel se despacha contra los “doble moral”

“Esto es lo que hay, sin máscaras ni maquillaje”, dijo la presentadora bogotana en un mensaje que se hizo viral en redes sociales.

Jessica Cediel inició el video con una crítica directa: “No entiendo por qué la gente, no todo el mundo, algunos y algunas son tan doble moral. No son capaces de respetar las creencias de los otros”.

Y continuó: “Soy cristiana, Dios está por encima de todo, pero no sé por qué la gente viene a mis redes a criticar o a esperar una monja, una santa que no hable, que no diga. Yo soy una persona normal”.

Jessica recalcó que no tiene nada de malo bailar música mundana o decir ocasionalmente una grosería.

“No esperen acá una santa, callada e hipócrita, que dice una cosa en público y en privado hace otra. Dios todo lo ve”, sostuvo.



Además, pidió respeto a “los que están criticando y tergiversando. Lo más importante para mí es mi identidad”.

Al final del video, la presentadora bogotana insistió: “No me gusta la gente que solo pone veneno y odio” e incluso invitó a sus críticos a buscar en el libro Proverbios, de la Biblia, qué dice sobre los chismes.

“Dejen de estar juzgando, sean felices, les mando mucho amor”, precisó.

