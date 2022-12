“¿No está?”: la pifia de cantante que dio a Juan Gabriel por vivo en los Grammy

Sucedió la noche del jueves, durante la entrega 17 de los Grammy Latino, cuando al fallecido cantante Juan Gabriel se le rindió un homenaje póstumo al ser reconocido como el Mejor Álbum Pop Tradicional del año por su trabajo ‘Los Dúo 2’.

El encargado de anunciar el galardón fue Andrés Ceballos, vocalista de la agrupación española DVicio, quien hizo el ‘oso’ de su vida, pues al parecer no estaba enterado de que el ídolo mexicano murió el pasado 28 de agosto.

“¿No está? La Academia se encargará de darle este premio. En hora buena para él”, dijo Ceballos ante el asombro y la risa de muchos de los asistentes al evento.

Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar: "ridículo" y "vergüenza" fueron algunos de los epítetos que le lanzaron al español por no darse cuenta de su error y seguir presentando las categorías que le correspondían en la ceremonia previa a la gala del Grammy Latino.

"Es un poco fuerte que no sepa", dijo Julieta Venegas tras la premiación, "es de las cosas más terribles que nos han pasado". La mexicana había gritado "¡Viva Juan Gabriel!" en el escenario al recibir el Grammy por el Mejor Álbum Pop Rock.

Juan Gabriel nunca antes había sido galardonado con el codiciado gramófono, a pesar de sus millones de copias vendidas y las cientos de canciones compuestas en sus casi cinco décadas de carrera artística.

El legendario intérprete murió de un infarto fulminante sin saber que sería nominado.



