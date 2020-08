"No estoy buscando a nadie": Yeison Jiménez se refiere a los rumores tras su separación

En entrevista con la revista Vea, Yeison Jiménez se refirió a los rumores que ha suscitado su separación.

El intérprete de éxitos como ‘Aventurero’ y ‘Bendecida’ anunció el pasado 24 de mayo que su matrimonio con Sonia Restrepo había llegado a su fin.

"Es hora de decirte adiós y con llanto reconozco que me duele y hago público este mensaje para reconocerte que no es fácil, que me duele y que no hay nadie más, simplemente es lo mejor para los dos", dijo en ese momento el cantante.

Sin embargo, hace una semana, el músico se dejó ver de de la mano de la joven durante su fiesta de cumpleaños, lo que sembró dudas sobre una posible reconciliación.

Al respecto, Yeison Jiménez aclaró que, aunque se fue de su casa, se mantiene en constante comunicación con la madre de sus hijas.

"Nunca hemos perdido contacto, estamos juntos, viajamos juntos, simplemente decidimos tener un momento de serenidad y estar más alejados", explicó el cantante a Vea.

Publicidad

El artista de música popular también desmintió que exista otra persona en su vida o que tenga planes de iniciar otra relación.

"No estoy buscando a nadie, de hecho, estamos juntos. Así estemos viviendo separados, no se sabe qué pasará; estamos como en un tiempo prudente para los dos, teniendo espacio”, precisó.

Las declaraciones de Yeison Jiménez para la revista Vea dejaron muy confundidos a sus fans, quienes no saben si el matrimonio continúa o llegó a su fin.

En contexto: