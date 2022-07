“No hay nada como el sur”: Epa Colombia confiesa por qué extraña su antiguo barrio

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, creció en el sur de Bogotá, específicamente el barrio Bochica de la localidad Rafael Uribe Uribe. Tras convertirse en una reconocida influencer y empresaria de keratinas adquirió los medios para cumplir uno de sus sueños: tener un penthouse.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa. Recientemente, contó por qué “no hay nada como el sur”, ante la relación que tiene con sus vecinos.

“Amiga, tú sabes que aquí al frente tengo varios vecinos, acá al lado tengo otros vecinos. Bueno, ya no voy a tocar más como DJ porque como que no dejan, yo les pego severas mezcladas. No hay nada como el sur, no hay nada como ir al sur y la gente es 'eso Epita'”, manifestó.

La propiedad se encuentra en el sector de Salitre, occidente de Bogotá. Debido a ser una zona residencial, quienes viven allí han expresado su malestar por el volumen de la música que pone Epa Colombia.

“Vivo en el conjunto de al lado y, desde mi punto de vista, el problema es el volumen tan alto. Aquí en la zona los conjuntos están bastante cerca, entonces ese ruido se escucha muy fuerte”, comentó una persona.

Epa Colombia reaccionó: “Por si no sabías, para mezclar se necesita un cierto volumen. Al final ni quería ser vecina tuya”.