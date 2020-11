“No inventen más”: contundente respuesta de Paola Jara sobre qué cirugías tiene

Paola Jara viajó el fin de semana a México por trabajo y aprovechó una pausa en el hotel para compartir con sus fans, responder inquietudes, incluso darles gusto con algunas canciones a través de redes sociales.

Uno de los temas que más le tocan a la artista es sobre su figura, qué cuidados tiene y también sobre las cirugías estéticas.

“¿Pao, tu cola son implantes?”, indagó uno de sus seguidores, a lo que ella respondió de manera contundente.

“Voy a cerrar con esta pregunta que me la hacen mucho, yo no tengo implantes en la cola, ya les he contado que cirugías tengo: tengo los senos, tengo lipo (liposucción) y tengo la nariz. No inventen más, que no tengo más”, contestó la antioqueña.

Otra persona le preguntó si tenía relleno en los labios.

“Esto también me lo dicen y hay muchos que aseguran que tengo la boca puesta. No tengo ni hialurónico, ni relleno, nada, mi boca es natural”, expresó.

La intérprete de ‘Mala mujer’ confesó que es muy comelona, luego de que le preguntaran sobre qué dietas sigue. Aseguró que se cuida haciendo mucho ejercicio.