"No logré hacer una tusa de separación": Carolina Cruz habla de su ruptura con Lincoln Palomeque

En diálogo con Los Informantes, programa de Caracol Televisión , Carolina Cruz abrió su corazón para hablar de la enfermedad de su hijo Salvador y su separación con Lincoln Palomeque. La presentadora de Día a Día expresó que "tuve días de muchas lágrimas, dolor y angustia".



Carolina Cruz afirmó que fueron días difíciles los que vivió durante el 2021. Respecto al fin de su relación con Palomeque, la modelo confesó que "no logré hacer una tusa de separación porque estaba viviendo todo lo de Salvador. Tenía mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi corazón completamente, en un 2.000 por ciento, enfocada en mi hijo".

Agregó: "Yo me hice muchas preguntas, sobre todo cuando tienes hijos, porque cuando terminas una relación, un noviazgo, un matrimonio y no hay hijos, es distinto, pero cuando hay hijos siempre tienes esa sensación de 'Dios mío, ¿qué hago?'".

Pese a que fue un proceso difícil, Carolina Cruz afirma que tiene una muy buena relación con el actor: "Es muy loco porque era desahogarme, llorar, sentirlo, pero a la vez tenía mi proceso, mi terapia y fue muy sanador para mí y mi familia, para mis hijos, para Lincoln, para nosotros".

"Obviamente, una separación es difícil para cualquier persona, es dolorosa, pero creo que en nuestro caso ha sido muy sanador, tranquilo, muy amoroso, y es lo más lindo que me ha parecido de todo, porque al fin y al cabo los dos vamos a estar juntos el resto de la vida por nuestros hijos. A mí no me interesa pelearme con el papá de mis hijos porque los únicos afectados van a ser mis hijos, ni siquiera yo", comentó.



Sobre la enfermedad de Salvador, la presentadora dijo que ella pensó lo peor: "El error que cometemos todos los seres humanos es buscar inmediatamente en Google. Lo primero que me salió fue una hidrocefalia".

"El doctor de una nos dijo sí, Salvador tiene agüita en su cabeza, pero les vamos a explicar cuál es su condición. La hidrocefalia es cuando la agüita entra al cerebro, que igual si se detecta a tiempo, todo tiene solución; la macrocefalia es cuando la agüita no entra al cerebro, sino que se queda afuera, y que también tiene solución".

El pequeño tuvo 2 intervenciones quirúrgicas y, por fortuna, ahora cuenta con excelente salud. Carolina Cruz vive en Bogotá con sus dos hijos, mientras que Lincoln Palomeque se encuentra fuera del país continuando con su carrera actoral.