"No mandó nada": el reclamo de Pipe Bueno a Jessi Uribe porque no le dio regalo a su bebé

En medio de una chanza, Paola Jara expresó que Jessi Uribe es un tacaño😱 El cantante se delató al intentar boletear a Pipe Bueno y Luisa Fernanda W por no invitarlos al baby shower 🤯 Sin embargo, su colega subió el pantallazo de que sí lo invitó, y además, le pidió públicamente el regalo que quería para su bebé por no ir 😅 Paola aseguró que jamás supo que si fueron invitados, ya que su novio no le dijo nada. Y públicamente expresó que si debían darle el detalle. A lo que Jessi sin tapujo respondió que no y que se lo diera ella 😱 La antioqueña aceptó, pero le dijo que era muy codo, es decir tacaño 🤣 Etiqueta a tu tacaño favorito 😅