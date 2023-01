¡No más polímeros! Clamor de Elizabeth Loaiza, años después de aplicarse la sustancia en los glúteos

La top model relató, entre lágrimas, que tuvo que ser operada recientemente para sacar este compuesto de su cuerpo.

Elizabeth Loaiza, modelo e influenciadora nacida en Cali, está viviendo, en carne propia, la tragedia de haberse aplicado biopolímeros en el cuerpo. Ella, quien fue intervenida el pasado 28 de febrero 2020, habló sobre su situación actual.

Mediante un video en Instagram, la top model hizo referencia a que siempre ha tenido buen cuerpo, incluso fue la imagen de varias marcas desde muy joven.

“Desde que era chiquita siempre fui flaca. Comía mucho, no me cuidaba, no me gustaba el ejercicio y, aun así, tenía una cola muy bonita. Fui imagen de varias marcas desde muy niña. En 2014 fui la mejor cola elegida por una revista”, dijo Elizabeth.

Pese a lo anterior, según ella, se dejó llevar por las tendencias y, en esa época, estaban en auge los biopolímeros. Ella se los aplicó arriba de la cola.

“Vino esa moda de que a las mujeres y hombre les aplicaban biopolímeros. Entre la espalda y la nalga yo quería tener una curvita y me aplicaron un poquito de polímeros ahí. Cuando vi que mis amigas se lo aplicaron yo dije: ‘Yo también’”, reveló la mujer.

Años más tarde, la sustancia bajó hasta la mitad de sus glúteos. Ella notó que algo no andaba bien cuando, según ella, se endureció esa parte de su cuerpo y le salió un hematoma.

Allí supo que debía acudir a un médico, el cual tuvo que intervenirla quirúrgicamente para evitar problemas peores.

“Fue terrible, me tuve que operar por eso. Pensé: ‘¿Qué hice?’. Pensé en mis hijos, en que se iban a quedar sin su mamá. El polímero se bajó hasta la mitad de la nalga, era muy poco y me practicaron solo una cirugía. No más polímeros, les dañan la vida a las personas”, dijo entre lágrimas.

Asimismo, ella aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a las mujeres y les pidió que se quieran tal y como son, que eviten aplicarse sustancias en sus cuerpos.

“Esto no es fácil contarlo, es una historia demasiado maluca. Esto fue lo peor que pude haber hecho. Quiero que este video les sirva a las mujeres que no están contentas con sus cuerpos, apréndanse a querer tal y como son”, concluyó.

Proceso doloroso

Elizabeth también subió a su cuenta de Instagram un video en el que le están realizando el drenaje de los polímeros que tenía en los glúteos. En el video se puede evidenciar el dolor que siente la mujer durante el tratamiento.

“Yo solo quiero servir de ejemplo para que nadie más pase por esto”, dice la publicación de Elizabeth.

