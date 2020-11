“No me gusta estar fingiendo felicidad”: J Balvin se sincera con sus fans por su ausencia en redes

Seguidores de J Balvin se han preguntado sobre la razón por la que el artista paisa ha estado ausente de sus redes sociales. La situación motivó al cantante a sincerarse con sus fans y responder a sus inquietudes.

“Sé que he estado pedido de las redes. Como todo ser humano he tenido de mis pruebas y en este caso otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión”, dijo el intérprete de ‘Rojo’.

El artista en varias oportunidades se ha referido al tema de cómo batalla con la ansiedad y la depresión, aconsejando a sus fans a consultar con un especialista, ya que son afecciones más comunes de lo que parecen.

“No me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo la felicidad, o que todo está perfecto, porque soy un ser humano como cualquier otro, soy también frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes”, expresó.

Finalmente, el cantante antioqueño agradeció a sus seguidores estar siempre apoyándolo y acompañándolo en todo momento.

“Ya, pronto, que pase como toda la tormenta, estaré más aquí con ustedes haciendo chistes y todo porque realmente no sirvo para actuar”, manifestó.

Algunos de sus fans aprovecharon a manifestarse con un mensaje de cariño y solidaridad: “Éxito, pero más que nada salud, te amo demasiado y deseamos que la salud mental y del alma sane, eres un ser maravilloso que no debería pasar por episodios así”.