Yina Calderón habla del beso que le dio a otra mujer tras recibir numerosas críticas

Yina Calderón se volvió tema de conversación en las redes sociales después de que apareció en un video besando a otra mujer mientras compartía con amigos a bordo de una camioneta. La creadora de contenido, quien fue duramente criticada, decidió romper el silencio y hablar sobre el tema.

"Quiero aclararles una cosa muy importante, y yo creo que siempre me he caracterizado por ser demasiado sincera con ustedes", dijo Yina Calderón. Sobre la joven que besó, la DJ de guaracha explicó que se trata de una amiga.

"Ella es amiga mía, se llama Dina, cantante, una mujer bellísima, una gran persona, parchada como yo, relajada como yo. No es absolutamente nada mío que no sea ser mi amiga. A mí no me gustan las niñas, yo por las niñas siento admiración, respeto, emprendimiento, verraquera. Pero yo no siento nada sexual por las mujeres", comentó.

Sobre los motivos que llevaron a la influencer a darle un beso a su amiga, ella aseguró que “estábamos ahí, que la recocha (…) Yo no tengo problema en darles besos a las mujeres y no por eso me gustan las mujeres. Entonces, si yo fuera gay se los diría, porque es que uno no se enamora de un sexo, se enamora de un ser humano”.