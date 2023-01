“No me he ido”: el anuncio con el que Maluma regresó a Instagram

El cantante de música urbana cerró la red social durante casi 24 horas, después de la polémica que desató por un video en compañía de un león.

Tras varios comentarios y especulaciones por parte de sus fans, Maluma reabrió su cuenta de Instagram.

¿Cerró su cuenta? Maluma desapareció de Instagram tras polémica con cría de león Con un collage de nueve fotografías, el ‘Pretty boy’ anunció su regreso a la red social donde ha sido protagonista de críticas, señalamientos y hasta memes.

A través de sus historias de Instagram el cantante contó que en los próximos días traerá nuevas sorpresas:

“Bueno parceros, tranquilos, no me he ido. Algo grande va a pasar este 5 de junio, quédense pendientes”.

Pese a que el cantante no dio mayores detalles, se presume que se trata de su documental ‘Lo que era, lo que soy, lo que seré’, dirigido por Jessy Terrero, donde se narra la vida y carrera artística del colombiano.

