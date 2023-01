“¡No me jodás!”: la reacción de Mike Bahía tras particular broma de Greeicy Rendón por su cumpleaños

Al artista caleño lo pusieron a sudar frío con un curioso detalle que le envió su pareja a manera de celebración por sus 33 primaveras, ¿qué ocurrió?.

Sin duda, Mike Bahía y Greeicy Rendón son una de las parejas más estables y queridas en la farándula colombiana.

Pues luego de nueve años juntos, estos "parceros", como habitualmente se hacen llamar, han sabido complementarse de la mejor manera y, sobre todo, llevar al éxito, cada uno, su carrera musical.



“Él es mi mejor amigo, con él hemos comprobado que el amor bonito y real sí existe”, fue un aparte del emotivo mensaje que le dedicó la hermosa artista caleña a su novio, en el día de su cumpleaños número 33, que fue el pasado 27 de junio.

Aunque se supondría que todo sería perfecto en esta celebración, una carta llegó a las manos de Mike y, a juzgar por su reacción, el cantante casi se infarta al enterarse de lo que contenía.

Una prueba de embarazo en la que daba positivo Greeicy Yeliana Rendón Ceballos, sí, su amada que, por ese momento y en medio de una broma, sería mamá por primera vez.



“¡No me jodás! ¿Esto es de Greeicy?”, fue la reacción del cumpleañero que, al leer el supuesto resultado, no se lo podía creer, pues a juzgar por las imágenes, ser padre de familia aún no estaría por el momento entre sus planes.

Luego de "tremendo susto" por el que pasó Mike Bahía, no resta más que desearle larga vida y mucha música junto a su amada. ¡Feliz cumpleaños!.