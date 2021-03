“No pensaba que fuera para cantantes”: Laura Pausini sobre su nominación al Óscar

La canción ‘Io sí’ llevó a Laura Pausini no solo a ganar un galardón en los Globos de Oro, también le abrió las puertas a la histórica nominación a los premios Óscar en la categoría mejor canción original.

La italiana, recordada por decenas de éxitos como ‘Se fue’ y ‘Amores extraños’, entre otros, habló con Noticias Caracol sobre ese tema de la película ‘La vida por delante’, cuya nominación celebró eufóricamente.

“No pensaba que fuera para cantantes y yo vivo todo esto de una manera: como una niña que abre una caja de caramelos que nunca terminarán”, dijo Laura Pausini.

La banda sonora de la cinta, protagonizada por Sophia Loren, deja un poderoso mensaje de humanidad.

“Ío sí es como decir yo sí; yo sí me siento protegida, porque yo tengo a alguien que no me hace sentir invisible”, manifestó.

¿Cómo vivió ese reconocimiento de los Globos de Oro, ya recibió el premio?

“Por el momento tengo uno falso, porque el verdadero no ha llegado y un señor maravilloso que es cocinero de dulces en Italia me lo ha enviado: es de chocolate”, contó entre carcajadas.

Ahora aspira al Óscar, por mejor canción original…

“Tengo la sensación como que es muy difícil”, aseguró la cantante italiana, con 28 años de carrera artística.

¿Sabe cómo va a ir vestida a la gala de los Óscar?

“Hemos empezado a colaborar junto a Valentino. Me gustaría llevar un color rojo”, reveló.

Magia y corazón que este año la llevan a los premios Óscar y allí estará el 25 de abril.

Vea acá la canción 'Io Sí'.