“No pensé que se iba a ofender”: La Liendra tras contar que Daiky le estrelló la camioneta

Mauricio Gómez, La Liendra, contó hace unos días que su amigo Daiky Gamboa, también creador de contenido y director creativo de Karol G, le había estrellado su camioneta, la cual vendió en su momento.

Producto del choque y un mal arreglo, el vehículo se desvalorizó, aseguró Gómez en su cuenta de Instagram. Asimismo, habló de su exmánager y sobre cómo saldó con él deudas pendientes.

Luego de sus declaraciones, los seguidores de La Liendra se han preguntado si Daiky, quien además es un gran amigo de Dani Duke, novia del influencer, está enojado con él.

“No sé si él está bravo conmigo o no, pero no me importa porque Daiky es demasiado recochero pesado, Daiky me tira feo y yo nunca me raboneo y ahorita él me va a decir que se va a poner bravo simplemente porque conté mi historia de mi camioneta, de cómo la estrelló, no me puse bravo yo”, manifestó Gómez.

El joven también se refirió a su exmánager, quien compartió una reflexión sobre los negocios luego de lo revelado por La Liendra.

“Yo no hice nada, solo salí a contar la historia con humor, no pensé que se iba a ofender y lo otro de la deuda que pagué con el hotel, yo solamente conté algo que sucedió, yo no hablé mal de nadie, al que le cae el guante que se lo chante”, aseguró el creador de contenido.

La Liendra finalizó señalando que quiere mucho a Daiky y que entre ellos no va a haber pelea.