“No podía más”: Avicii se habría suicidado, según declaraciones de su familia

Aunque en el breve comunicado no menciona como tal el acto, todo apunta a que Tim Berling, nombre real del cantante, se quitó la vida.

En un documento publicado este jueves, la familia expresa que Berling “luchó con pensamientos de significado, vida y felicidad. Él no podía más. Él quería encontrar la paz”.

Aunque no confirmaron el suicidio, las declaraciones hacen pensar a los fanáticos que el músico atentó contra sí mismo.

En el mismo comunicado se confirmó la frágil situación emocional de Berling que lo hizo retirarse de los escenarios en 2016.

“Él era un perfeccionista que viajó y trabajó muy duro, causándole un estrés extremo. Cuando paró de hacer tours, él quería encontrar un balance en su vida para ser feliz y hacer lo que más amaba: música”, rezaba el documento.

Avicii, de 28 años, fue encontrado muerto, en confusas circunstancias, en Omán.