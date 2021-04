“No puedo pensar en retirarme”: Bonnie Tyler espera iniciar gira por Europa y Suramérica este año

La cantante británica Bonnie Tyler, quien alcanzó la fama con su tema Total Eclipse of the Heart en los años 80, recientemente lanzó su álbum The Best Is Yet to Come y, a sus 69 años, sigue dando la pelea en la industrial.

“Fantástico. He sido capaz de vivir la vida de nuevo. Este álbum es increíble. No puedo esperar para subir al escenario y hacer mi show en vivo”, dijo.

Aseguró que fue “como volver a los 80” y recordar lo que para ella ha sido la mejor época.

“Soy muy feliz… me encanta cantar y no puedo pensar en retirarme”, anotó.

Y así, a sus 69 años, con más de 100 millones de discos vendidos, Bonnie está decidida a dar la pelea en la industria musical y, confiando en que cese la pandemia del COVID-19, espera iniciar su gira por Europa y Suramérica en septiembre.