Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia , volvió a llamar la atención de sus seguidores, esta vez tras dar algunas declaraciones sobre Gerardo Barrera, su padre. Pese a que algunas veces se les ha visto muy unidos, la empresaria aseguró que su progenitor no quería hacerse cargo de ella.

Mientras entonaba la canción 'Madre y padre', de la artista Lady Yuliana, Epa Colombia dijo lo siguiente: "Amiga, a mí Gerardo no me quería. Fue muy irresponsable y hasta dijo que yo no iba a nacer".

Y añadió que "con el tiempo lo perdoné y le saqué miles de dolores de cabeza, por eso se quedó calvo. Él no quería hacerse responsable de mí".

